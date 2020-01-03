Haberler » Güncel » Kedi ile köpeğin kalpleri ısıtan dostluğu görenleri şaşırtıyor - Haber

Kedi ile köpeğin kalpleri ısıtan dostluğu görenleri şaşırtıyor

Kars'ın Akyaka ilçesinde kedi ve köpeğin soğuk havada birbirine sarılıp uyuması renkli görüntü oluşturdu.

03.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:36 Kedi ile köpeğin kalpleri ısıtan dostluğu görenleri şaşırtıyor
'ın ilçesinde kedi ve köpeğin soğuk havada birbirine sarılıp uyuması renkli görüntü oluşturdu.
Duraklı köyü muhtarı Şahin Demirkaya'nın "Bora" adlı kedisi ile "Polat" isimli köpeği, kış mevsiminin çetin ve soğuk geçtiği yörede birbirine sarılıp uyuyor. Dondurucu soğuklardan birbirini korumaya çalışan kedi ve köpeğin görüntüsü yürekleri ısıtıyor ve görenleri de şaşırtıyor.
Muhtar Demirkaya, yaptığı açıklamada, kedi ve köpeğinin birbirini soğuktan koruduğunu söyledi. Manzarayı görenlerin duygulandığını ifade eden Demirkaya, "Köpek kediyi koynuna alıp soğuktan koruyor, insanlara ders verecek nitelikte. Zıt hayvanların birbirlerine bu kadar yaklaşmaları insanlara büyük ihtimalle ders verecektir. Demek ki dünyada da barış, kardeşlik ön plana çıkabilir." diye konuştu.

Akyaka, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31   Muşta kar yağışı - Haber
12:30   Dünyanın konuştuğu kaçışla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevkedildi - Haber
12:30   DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber
12:30   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Kore'nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz" - Haber
12:30   Hava Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilerin 15 Temmuz davasında karar - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:33:14