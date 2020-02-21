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Kedi kalp masajıyla hayata tutundu

Kilis'te, yangında çıkan dumandan etkilenen sokak kedisi itfaiye erinin yaptığı masaj sonucu hayata döndü.

21.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:21Kedi kalp masajıyla hayata tutundu
'te, yangında çıkan dumandan etkilenen sokak kedisi itfaiye erinin yaptığı masaj sonucu hayata döndü.

Kilis Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri bir yangında dumandan zehirlenen kediye kalp mesajı yaparak hayata dönmesini sağladı. İtfaiye eri Ömer Patpat, sokak kedisine uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra kedinin nefes alması üzerine bıraktığı kedi koşarak uzaklaştı. Başka bir olayda ise dikenli tellere yakalanan sokak kedisi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu dikenli tellerden kurtarılarak yaşama yeniden döndürüldü. İtfaiye eri Ömer Patpat, Kalp masajı başta olmak üzere bir çok konuda eğitim aldıklarını, bu nedenle aldıkları eğitimi uyguladıklarını söyledi. - KİLİS

İtfaiye, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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