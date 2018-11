Kedi Tırmalamasına Karşı Sakın Bunu Yapmayın!

KurtlanmaSemptomlar : Mide bulantısı, kusma, ishal, iştah kaybı, kilo kaybıKöpekler ve kediler genellikle yuvarlak solucanlar ve kancalı kurtlar da dahil olmak üzere bağırsak parazitlerini taşır. Bu parazitler genellikle dışarıda olan hayvanlarda ve yavrularda bulunur. Bu yüzden evcil hayvanınıza iyi bir hijyen uygulamanız gerekir.-SaçkıranSemptomlar: Kaşıntılı, kuru, pullu veya kabuklu; kırmızı döküntülerBir evcil hayvanın dokunduğu yüzeylere temas ettikten sonra sizde bir cilt kaşınması olduysa çok geçmeden önlem almanız gerekir. Saçkıran bildiğimiz üzere bulaşıcı bir hastalıktır. Kızarıklık, görünüşüne göre değişir. Size veya evcil hayvanınıza saçkıran teşhisi konulduysa, yayılmasını önlemek için bulaşabilecek her şeyi temizlemeniz gerekir.Kedi çiziğiSemptomlar: Isırık veya çizik, şişmiş lenf, ateş, baş ağrısı, boğaz kasları ve eklem bölgesinde şişlik veya kabarma, halsizlik, iştah kaybıKedi çizikleri fazlaca ağrılı olabilir. Aynı zamanda bakteriyi de beraberinde getirir. Cornell Koleji Veteriner Kliniğine göre "Bu bakteriyel enfeksiyon genellikle kediden insana çiziklerle bulaşır, ancak ısırık yaraları yoluyla da bulaşabilir."-GiardiyazSemptomlar : İshal veya yağlı görünümlü dışkı, karın krampları, mide bulantısı, kusmaHem kedi hem de köpekler bu paraziti dışkılarından geçirebilirler. Aslında, Oregon Veteriner Hekimler Birliği'ne göre giardiyaz, Kuzey Amerika 'daki bakteriyel olmayan ishalin en sık görülen nedenidir. Semptomlar bir ila iki hafta sürebilir ve tedaviye iyi yanıt verebilir.-ToksoplazmozSemptomlar: Kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, konfüzyon, nöbetler, kusma, ishalÇoğu kedi sahibi muhtemelen toksoplazmozdan haberdardır. Genelde kedilerin dışkısından geçen bu parazit, dışarıda yemek yemenin bir sonucu olarak görülür. Ayrıca, kediler genellikle belirtilerini göstermezler, bu yüzden risk altında olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz. Bu nedenle temizlik yine en etkili yöntemdir.-LeptospirosiSemptomlar : Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi grip benzerindeLeptospirosis, su veya idrar yoluyla bulaşan potansiyel olarak ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. Köpekler kirli su içtikleri zaman bu hastalığa yakalanmaları çok olası bir durumdur. Ayrıca hastalığa sahip olan farklı bir hayvandan da bulaşabilir.- PasteurellaSemptomlar: Şişlik, kızarıklık, ağrı, cildin sıcaklığıPasteurella, kedilerin ve köpeklerin üst solunum yollarında yaygın olarak bulunan bakterilerdir. Araştırmalara göre bu enfeksiyon çizikler veya ısırıklar yoluyla bulaşabilir. Genellikle lokal bir deri enfeksiyonu olarak ortaya çıkar ve antibiyotiklerle temizlenebilir.SalmonellezSemptomlar : Ishal, ateş, mide ağrısıSalmonelloz da köpek veya kedilerin dışkısından insanlara geçebilir. Köpek veya kediler özellikle çiğ et yiyorsa ortamdan ve yedikleri etten bu paraziti alırlar. Bu enfeksiyon şiddetli tıbbi bir yardım ister.UyuzSemptomlar: Yoğun kaşıntı, döküntü, etkilenen bölgede kabuklanma, saç dökülmesiUyuz, köpeklerde (kedilerde daha az) akarların neden olduğu yaygın bir deri hastalığıdır. Bulaşıcı özellik taşıyan akarlar, cildin altına girerek kaşınmaya ve tahrişe neden olur. Tedavisi hem evcil hayvanlar hem de insanlar için birkaç hafta sürebilir.KuduzSemptomlar: Korku, saldırganlık, aşırı tükürük salgılama, dengesizlik, nöbetler, felçBu hastalık, dünya çapında yılda yaklaşık 59.000 insanı öldürüyor. Virüs, hayvanın tükürüğünden, tipik olarak bir ısırık yoluyla bulaşır. ve hastalığın görünür işaretleri belirdiğinde, genellikle ölümcül olur.Neyse ki, kuduz aşısı oldukça etkilidir, ancak vahşi hayvanlar konusunda dikkatli davranmak ve evcil hayvanlarınızı her zaman açık havada izlemek en iyisidir.-Amerikan Veteriner Hekimliği Derneği, evcil hayvanınızın sizi hasta etmesini önlemek için bazı basit ipuçları sunmaktadır;-Hayvan atıklarının evinizden bulunmasına izin vermeyin.-Özellikle bir şey yemeden önce, evcil hayvanınıza veya eşyalarına dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.-Tabii ki, evcil hayvanınızı herhangi bir hastalığın ilk belirtisinde veterinere götürün, böylece gelecek yıllar boyunca mutlu ve sağlıklı arkadaşınız olmaya devam edebilirler.