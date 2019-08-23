Kedi ve Köpeklerde Kısırlaştırma Nedir? Faydaları ve Fiyatları

Sadece bir kediye veya köpeğe bağlanan, bir hayvanı besleme ve barındırma imkânı olanlar kedi kısırlaştırma veya köpek kısırlaştırma yoluna gidiyorlar. Böylece hem hayvanlarının çoğalmasını önlemiş hem de başka hayvanlardan mikrop kapmalarını önlemiş oluyorlar.

Kedi ve Köpekler Nerelerde Kısırlaştırılıyorlar?

Sevdiğiniz hayvanın yavrularını görmek sizi mutlu edebilir. Fakat bunlar büyüdükçe bakımları zorlaşacak ve evinizde hareket alanınız daralacaktır. Bu nedenle kedi kısırlaştırma veya köpek kısırlaştırma size makul gelebilir. Kısırlaştırma işlemi cerrahi bir işlem olduğu için son derece sağlıklı ortamlarda ve alanında uzman kişilerce yapılmalıdır.

Hayvanlarla ilgili her türlü sağlık sorunları için başvurulacak kişiler veterinerlerdir. Alanında deneyimli ve uzman bir veteriner kliniği kedilerde ve köpeklerde kısırlaştırma işlemini başarıyla yerine getirebilirler. Kedi veya köpek kısırlaştırma yaptırmak istiyorsanız ve istanbul ilinde yaşıyorsanız fazla bir arayışa girmeniz gerekmiyor.

Ümraniye ilçesinde bulunan Petopia ümraniye veteriner kliniği evcil hayvanlarınızla ilgili her türlü sorun ve şikâyetlerinizde profesyonel destek sağlıyor. Güler yüzlü ve hayvan sever çalışanlarıyla birlikte hayvanlarınızı güvenli elleri teslim edebilirsiniz.

Tam teşekküllü yapıya sahip Petopia'da koruyucu hekimlik, kuaför, aşı, dental muayene, pet otel hizmetleri veriliyor. Cerrahi olarak da kedilerde ve köpeklerde kısırlaştırma işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyorlar. umraniyeveterinerklinigi.com web sitelerine giderek iletişime geçebilirsiniz.

Kedilerin Kısırlaştırılması

Kedilerine düşkün olanlar kedi kısırlaştırma işlemini vicdanen kabul etmiyorlar ve bunu kedilerine bir haksızlık olarak görüyorlar. Fakat öncelikle şunu bilmeleri gerekiyor. Kedilerde aile kavramı ve aidiyet duygusu yoktur. Yavruları belirli yaşa geldiğinde, onlarla bile çiftleşebiliyorlar. Seksüel hormonlarının etkisi ile üreme isteği duyuyorlar. Bu nedenle kedilerde kısırlaştırma öneriliyor.

Sadece evcil kedileriniz veya köpekleriniz değil, sokaklarda başıboş halde gezen ve sahipleri tarafından sokaklara terk edilen kedilerde ve köpeklerde kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor.

Kedilerin Kısırlaştırılması Nasıl Yapılıyor?

Petopia kliniğinde kedilerde kısırlaştırma yapmadan önce kedinin sahibini detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Cerrahi işlemin hiçbir tehlikesinin ve yan etkisinin olmadığı konusunda kedi sahibini aydınlatıyorlar. Kedinin hayatına sağlıklı şekilde devam edeceğini ve sahibiyle hiçbir sorun yaşamayacağını anlatıyorlar.

Son derece teknolojik ve hijyen bir ortamda kedi kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Öncelikle kediye anestezi veriliyor. dişi veya erkek kedinin üreme yeteneği operasyonla sonlandırılıyor. Cerrahi işlemle erkek kedinin testisleri, dişi kedinin de rahmi ve yumurtalıkları alınıyor. Yapılan kedi kısırlaştırma operasyonu kalıcı, en kısa sürede sonuç veren ve geri dönüşü olmayan bir işlemdir.

Erkek Kedilerin Kısırlaştırılması; Erkek kediler, doğumlarının 8-10. ayından itibaren kızgınlık dönemine giriyorlar. Bu dönemdeki kedilerde kısırlaştırma yapılabilir. Fakat böbrek hastalığına yakalanma riskleri bulunduğundan 15 ayı bitirmeleri bekleniyor.

Kısırlaştırma işleminde, erkek kedinin yumurtalıkları kesilerek alınıp, kordonları bağlanıyor. Erkeklerde uygulanan işlem, dişilerde uygulanan işleme göre daha basittir ve daha kısa sürüyor. Operasyon sonrası dikiş bile atılmıyor.

Dişi Kedilerin Kısırlaştırılması; dişi kediler 5. aydan sonra ergenliğe giriyorlar. Dişi kedilerde kısırlaştırma düşünülüyorsa, kızgınlık dönemi öncesi yapılması en doğru zamandır. Kedinizin çiftleşmesini istemiyorsanız, kızgınlık döneminden önce kısırlaştırma işlemini yaptırabilirsiniz.

Petopia istanbul kliniğine kedinizi getirdiğinizde uzman veteriner kedinizin kızgınlık döneminde olup olmadığını kontrol ediyor. Kızgınlık döneminde değilse operasyon hazırlığına başlıyor.

Dişi kedilerde kedi kısırlaştırma operasyonu daha zor ve daha uzun sürüyor. Çünkü dişi kedilerin yumurtalıklarının ve rahminin tamamının alınması gerekiyor. Kedinin rahminin alınması, sadece doğum yapmasını engeller. Ancak kalan yumurtalıklar tekrar kızgınlık dönemine girmesine neden olur. Bu nedenle operasyonla kedinin hem rahmi hem de yumurtalıkları alınıyor.

Kedileri Kısırlaştırmanın Faydaları

Kediniz kızgınlık belirtileri göstermez. Çiftleşme isteğine bağlı olarak gelişen bazı problemler ortadan kalkar. Dişi kedinizde meme tümörü, rahim, yumurtalık; erkek kedinizde prostat sorunu veya testis kanseri gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri azaltılmış olur. Plansız ve istenmeyen yavruların önüne geçilmiş olur. Kediniz daha uzun ömürlü ve sağlıklı olurlar.

Kedi Kısırlaştırma Ücretleri

Kedilerin cinsiyetleri ve yaşlarına göre kısırlaştırma fiyatları değişkenlik gösteriyor. Petopia istanbul kliniğinin umraniyeveterinerklinigi.com sitesine girerek irtibata geçebilirsiniz. İsteğinizi veya sorununuzu belirttiğinizde sadece kedilerde kısırlaştırma değil birçok hizmette klinik ücretleri konusunda size yardımcı oluyorlar. Böylece hem maddi hem de manevi olarak memnun şekilde ayrılıyorsunuz. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası'nın belirlediği alt ücret erkeklerde 350 TL dişilerde 650 TL'dir.

Sahipsiz bir sokak kedisi getirdiğinizde bakım ve kısırlaştırma ücretleri hususunda gereken yardımı görüyorsunuz. Sadece evcil kediniz için değil getirdiğiniz sokak kedisi için de gerekli ilgiyi görüyorsunuz. Kısırlaştırma ve muayene ücretleri konusunda esnek bir tutumla karşılanıyorsunuz.

Köpeklerde Kısırlaştırma

Sağlıklı köpekler yetiştirmek ve sahipsiz köpek nüfusunu azaltmak için yapılan en başarılı ve zararsız uygulama köpek kısırlaştırma işlemidir. Köpeklerin kızgınlık dönemleri 6 aylık periyotlarla gerçekleşiyor ve 21 gün sürüyor. Gebelik sürelerinin de ortalama 2 ay olduğu düşünülürse köpeklerin hızla çoğalabildiği bir tablo karşınıza çıkıyor.

Sokak köpeklerinin barınma ve beslenme koşullarını göz önüne aldığınızda hızla artan nüfus hem anne hem yavrular açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Kontrolsüz üremenin önlenebilmesi, köpek nüfusunun kontrol altında tutulması ve köpeklerin kalıtsal yolla taşınan hastalıklardan korunması için köpek kısırlaştırma işlemi kaçınılmaz görünüyor.

Köpekler 2. aylarını doldurduktan sonra kısırlaştırma yapılabiliyor. Ancak kısırlaştırma işlemi için en uygun dönem genellikle 6-9 aylık dönem olduğu kabul ediliyor. Zaman faktörü; ırk, sağlık, hormonal ve beslenme farklılıkları, yaşanılan bölgenin iklimsel koşulları gibi bazı nedenler neticesinde köpeğinizin gelişimi farklılık gösterebilir. Köpeğinizi kısırlaştırmaya karar verdiğinizde Petopia ümraniye veteriner kliniğiyle irtibata geçerek uzman veterinerden bilgi alabilirsiniz. Cüzi kısırlaştırma fiyatları ile can dostunuz sağlıklı şekilde hayatına devam edecektir.

Dişi Köpeklerde Kısırlaştırma; En etkili yöntem yumurtalıkların ve rahmin alınması işlemidir. Dişi köpeklerde kısırlaştırma işlemi hassas bir operasyon olduğu için mutlaka uzman cerrah tarafından ve hijyenik ortamda yapılmalıdır. Can dostunuzu güvenli ve profesyonel ellere teslim etmek istiyorsanız Petopia istanbul kliniğine getirebilirsiniz.

Uzman cerrah tarafından dişi köpeğiniz cerrahi operasyondan sonra kontrol için bir gece klinikte tutuluyorlar. İşini severek yapan personel, hayvanınızın rahat etmesi ve mikrop kapmaması için uygun ortamı hazırlıyorlar. Köpeğin yaraları bir haftada iyileşiyor. Yaranın mikrop kapma riski olmasını istemiyorsanız, periyodik olarak pansumana getirebilirsiniz.

Erkek Köpeklerde Kısırlaştırma; Erkek köpeklerde kısırlaştırma işleme daha basit ve kolaydır. Erkek köpeklerin, testisleri, epididimis ve sperm kanalları alınıyor. Cerrahi işlem sonunda anestezinin etkisinin geçmesiyle birlikte taburcu ediliyorlar.

Köpek Kısırlaştırmanın Faydaları

Köpeğiniz ergenliğe ulaşmadan önce kısırlaştırma işlemini yaparsanız; meme ve prostat kanseri, tümör ve fıtık sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyorsunuz. Rahim enfeksiyonu, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri riski ortadan kalkıyor. Dişi köpeklerde çok sık rastlanan yalancı gebelik probleminin ve üreme organı enfeksiyonlarının önüne geçiliyor. Köpeğiniz kısırlaştırıldıktan sonra idrar ile bölgesini işaretleme isteği zamanla azalacaktır. Erkek köpeğiniz kısırlaştırıldığı için Testosteron hormonu baskısı yaşamayacaktır. Böylece dişi köpek için evden kaçmayacaktır. Kısırlaştırılan dişi köpeğiniz hormonal salgıda bulunmayacağı için erkek köpeklerin rahatsız etme durumu olmayacaktır. Kısırlaştırılan köpekler daha uysal ve sakin yapıda oluyorlar.

Köpek Kısırlaştırma Ücretleri

Dişi ve erkek köpeklerin kısırlaştırma fiyatları farklıdır. Köpeğinizle birlikte Petopia kliniğine geldiğinizde hem konuyla ilgili hem de kısırlaştırma fiyatları ile ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Profesyonel bir hizmet ve yönetim sergileyen Petopia'da müşteri memnuniyeti ve hayvan sağlığı ön plandadır. İstanbul Veteriner Hekimleri Odası'nın belirlediği alt ücret erkeklerde 470-670 TL dişilerde 900-1380 TL'dir.

Sahipsiz sokak köpeklerinin kısırlaştırılması konusunda hassas olan Petopia, belediye veya sizin tarafınızdan getirilen köpeklerin bakımıyla birlikte cüzi kısırlaştırma fiyatları ile de yardımcı oluyor. Kısırlaştırma ücretleri ile birlikte kliniğin verdiği hizmetleri merak ediyorsanız kliniğin resmi sitesine https://umraniyeveterinerklinigi.com/iletisim/ girebilirsiniz. Arayarak hizmet detayları hakkında ücretsiz bilgi sahibi olabilir, iletişime geçerek kısırlaştırma ücretleri ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.