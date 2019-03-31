Kedi Zubi Sandık Başında

Kaynak: AA

Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya kedisiyle gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu.İlhan, oyunu kullanmak için Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine kedisi Zubi ile geldi.1287 numaralı sandıkta oy veren İlhan'ın beraberindeki Zubi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.İlhan, daha sonra Zubi ile oyunu sandığa bıraktı.Şebnem İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.Çok sevdiği kedisini yanından ayırmak istemediğini ifade eden İlhan, "Vatandaşlık görevini yapmaya Zubi ile geldim. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı." dedi.Zubi, okuldan ayrılırken de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.