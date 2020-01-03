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Kediler üşümesin diye yuva yaptılar

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri kendi imkanlarıyla kedilerin soğuk havalarda üşümemesi için yuva yaptı.

03.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:08 Kediler üşümesin diye yuva yaptılar
Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri kendi imkanlarıyla kedilerin soğuk havalarda üşümemesi için yuva yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çocuk Anaokulu 5 yaş sınıfı 22 öğrenci, öğretmenleri Nebiye İlteroğlu ve Hülya Kapucuoğlu danışmanlığında "onların da sıcak bir yuvası olsun" sloganıyla kedi yuvası tasarladı. Miniklerin tahtadan ve kartondan yaptıkları yuvalar üniversitenin botanik bahçesinde bulunan 'Kediversite' adındaki kedi barınağına yerleştirildi. Daha sonra hayvanlarla vakit geçiren minikler, kedilerin karnını doyurdu. İnsanların içini ısıtan çalışma ile üniversite yerleşkesinde bulunan kedi ve köpekler sıcak bir yuvaya kavuşmuş oldu.

Demir Çocuk Anaokulundan Sınıf Öğretmeni Nebiye İlteroğlu merhamet, yardımseverlik ve paylaşmak gibi değer yargılarından yola çıkarak hayvan sevgisini çocuklara aşılama ve onları korumak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kedilerle gönüllü olarak ilgilenen KBÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi ve Hayvan Hakları Öğrenci Kulübü Başkanı Atiye Nur Ataç da rengarenk yuvaların hem engelli kedi evi hem Kediversite hem de şehrin birkaç bölgesinde kedileri sıcacık tutacağını söyleyerek öğretmenlere ve miniklere bu duyarlılıkları için teşekkür etti. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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