Kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesi davasında gerekçeli karar

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ın sanık Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit edildiği davada gerekçeli karar yazıldı. Mahkeme sanık için "Geri zekalı ve dangalak" şeklindeki hakarete 1740 lira para cezası verilmesine hükmederken, çakı göstermekten de "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kararda sanığın başka bir suçtan denetim süresi içerisinde olduğunu gerekçe göstererek sanığa verilen cezanın ertelenmediği belirtildi. Küçükçekmece 'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayla ilgili yapılan yargılamada karar Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce çıktı. Mahkeme tutuksuz yargılanan sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararını hazırladı.GERİ ZEKALI DEMENİN CEZASI 1740 TLGerekçeli kararın değerlendirme ve sonuç kısmında Sevgi Yılmaz ile sanık Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede yaşadığı ve aralarında kedi beslemesinden dolayı anlaşmazlık olduğu belirtildi. Sanığın kediyi beslemesinden dolayı rahatsız olduğu ve bu nedenle olay tarihinde sitenin bahçesinde sanık Koyuncu'nun Yılmaz'a el hareketi yaparak, "Geri zekalı ve dangalak" dediği ifade edildi. Sanığın, Sevgi Yılmaz'a çakı göstererek silahla tehdit ettiği, Yılmaz'ın duruşmadaki beyanları ve sanığın eylemlerinin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu, mahkemenin de bu konuda kanaat oluştuğu belirtildi. Mahkeme, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına rağmen denetim süresi içerisinde suç işlediği ve bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan sanığın cezasını ertelemediğini belirtti.Mahkeme bu sebeplerle sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.EYLEMLER AŞİKARDIRDHA'ya yazılı açıklama yapan Sevgi Yılmaz'ın avukatı Cansın Mayda, "Yargılamanın en başından beri her ne kadar sanık, müvekkilim Sevgi Yılmaz'a karşı bıçak doğrultmadığını, tehdit etmediğini ve hakaret etmediğini söylese de kamera kayıtları ve bu kayıtlara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda sanığın yaptığı eylemler aşikardır. Mahkeme de gerekçeli kararında bu hususlarda kanaat oluştuğunu açıklamıştır. Sanığın müvekkilimle arasındaki yaşanan bu olayların tek sebebinin ise müvekkilimin site içerisindeki sahipsiz kedilere bakıyor olması ve sanığın bu durumdan rahatsız olmasıdır." dedi.TEMENNİMİZ HAYVANLARIN MAL STATÜSÜNDEN ÇIKARILMASIAvukat Mayda, şöyle devam etti:"Olayın başında zarar gören kedilerle ilgili suç duyurusunda bulunan müvekkilim sanığın Türk Ceza Kanunu madde 151/2'den cezalandırılmasını istedi. Fakat savcılık tarafından bu karara ilişkin 'Hayvanın sahipli olması' gerektiği aksi takdir de suçun yasal maddi unsurlarının gerçekleşmediğinden bahisle 'Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verilmiştir. Kanunumuzdaki eksikliklerden dolayı böyle bir karar vermek durumunda kalınmıştır. Bütün temennimiz, sahipli hayvanların 'mal' statüsünden çıkartılması ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı yapılmadan hayvanlara karşı yapılan her türlü şiddettin kabahat değil suç kapsamına alınması yönündedir. Bu davada kadına şiddetin cezasız kalmaması ise yalnızca müvekkilim için değil, ülkemizde bulunan ve kadına karşı sözlü ya da temas şeklinde şiddet uygulamak isteyen bütün potansiyel failler bakımından da caydırıcı niteliktedir. Umuyoruz ki, şiddettin her türlüsü bir gün son bulur."