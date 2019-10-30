Kedili Tekke kitap okuyanların gözdesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi Projesi'nin Bursa'daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, 7'den 77'ye her yaştan insanın buluşma yeri oldu. Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla 'Kediler Tekkesi' olarak anılan tarihi bina, yüzlerce kitaptan oluşan kütüphanesi ile Gaziakdemir İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Kek, çay ve kahve ikramlarının yapıldığı Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler velileriyle kitap okuma fırsatı buldu. Kitap okuma etkinliğinin ardından yetkililer, öğrencilere sokak hayvanları için su ve mama kabı dağıttı. Sosyalleşme imkanı da bulan öğrenci ve veliler, kıraathaneden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin milli kültür ve misafirperverliğin yaşatıldığı önemli bir mekan olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kitap okumak isteyen tüm vatandaşları kıraathaneye davet etti.