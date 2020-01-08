Haberler » kultur-sanat » 'Kedimi Gören Var mı?' oyunu, sömestr tatilinde çocuklarla buluşacak - Haberler

"Kedimi Gören Var mı?" oyunu, sömestr tatilinde çocuklarla buluşacak

Ayça Warner'ın kaleme aldığı "Kedimi Gören Var mı?" oyunu 12,19 ve 26 Ocak ile 2 Şubat'ta Sahne Beşiktaş'ta minik izleyicilerini ağırlayacak.

08.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:40
Ayça Warner'ın kaleme aldığı "Kedimi Gören Var mı?" oyunu 12,19 ve 26 Ocak ile 2 Şubat'ta Sahne 'ta minik izleyicilerini ağırlayacak.
İnteraktif oyunda, çocuklar sahneye çıkarak bilim deneyi yapabilecek, hep beraber şarkı söyleyip dans edebilecek. Oyunda aynı zamanda illüzyon gösterileriyle eğlenceli bilmeceler de yer alacak.
Çocukların sosyal paylaşımlarının azalmasına dikkati çeken oyun, internette vakit geçiren ve sosyal etkinliği ihmal eden Deniz'in, kaybolan kedisi Mıstık'ı ararken başından geçen maceraları konu alıyor.
Çağrı Şensoy ve Tuğçe Yolcu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Kedimi Gören Var mı?" adlı eserde, Burcu Şişli, Devrim Selen Güner, Kadir Yıldırım, Miraç Berkcan Taşçı ve Özlen Çağla Akın oyuncu olarak yer alıyor.

Beşiktaş, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:15  Bayrampaşa'da çatı yangını - Haberler
17:13  Beşiktaş Kaymakamlığı: "Çatı çökmesinde 6 vatandaş yaralanarak hastanelere kaldırıldı" - Haberler
17:07  Çerçioğlu ve Soyer'den Mansur Yavaş'a destek ziyareti - Haberler
17:05  Düğünden dönen ailenin otomobiline ateş eden zanlıdan şaşırtan ifade Açıklaması - Haberler
17:05  Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret - Haberler
16:31  Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Haberler
16:23  Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Haberler
16:05  Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi - Haberler
15:57  Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
8.01.2020 17:22:28