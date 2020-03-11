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"Kedinin Anlamı – Kediden Başka"

Paris'te açtığı sergisinin ardından, 17 Mart- 11 Nisan tarihleri arasında MERKUR'de, bir kediyle çok yoğun ama kısa sürmüş ilginç bir ilişkinin izlerini anlatan yeni bir gösteriyle karşımıza çıkıyor.

11.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:09

Sanatçıya göre konu bir kedi değil, bir varlık; tıpkı sanatınının ortasına yerleştirdiği, ilgi alanını belirleyen oluşumlardan biri. FatmaTülin, daha önceki çalışmalarında yer alan bir tohum, bir zencefil kökü yada insan gövdesi gibi, imgeyi plastik açıdan bir form olarak irdeleyip yine yer yer soyut ve heykelsi bir biçime dönüştürüyor… Ama bu kez oldukça duygu yüklü, derin ve neredeyse saplantılı bir etki yaratıyor sergi.200 x 300 cm. boyutunda bir tuvali kaplayan hem bulutumsu, hem deağır bir görünüm var her bir dev lekede. " Şirin kedi resimlerinden hoşlanmam. Ev hayvanını ek bir hoşluk nesnesi olarak gören tavra yabancıyım. Bir kediyle ilişki ciddi iştir; insan ilişkisinden hiçbir farkı yok benim için "diyor sanatçı.

Gerçekten de bu yapıtlarda sevimlilikten sözetmek yerine Fatma Tülin'in imzasını görüyoruz; Kunt, kapalı, derin ve koyuresimsel oluşumlar bunlar. Yine yoğun bir Fatma Tülin sergisinin kendi gerçeğini etkileyici bir biçimde yansıttığı işlerle karşılaşmaktayız.

Kaynak: Bültenler

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