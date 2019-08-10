Haberler» Güncel» Haber

Kedinin fare ile oyunu gülümsetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.

10.08.2019 17:07
Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.
Muratpaşa Mahallesi'nde yakaladığı küçük fareyle oyun oynayan kedinin eğlenceli anları, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı.
Zaman zaman ağzıyla taşıdığı küçük hayvanı öldürmeyen kedi, patisiyle tutup ağzıyla taşıdığı fare ile uzun süre oynadı.
Ölüm korkusu yaşayan farenin, kedinin patilerinden kurtulma mücadelesi ise sonuçsuz kaldı.
Kedi daha sonra vatandaşların bakışları arasında fareyi ağzına alarak gözden kayboldu.
Kedinin fare ile oyunu gülümsetti

Muratpaşa, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:09   Beyşehir Adaköy'e şehitler anısına Türk bayrağı dikildi
18:08   Bursa Ormanları'nda kule ve gözetleme tartışması
18:06   APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ İÇİN MAHALLELİ SEFERBER OLDU
18:05   Çocukların bayram şekeri kapma yarışı
18:05   Gülüç halkı mezarlıkları ziyaret etti
18:05   Kaymakam, belediye başkanı, başsavcı ve hükümlüler çöp topladı, turistler şaştı kaldı
18:05   "Bayram yolcularına" lokum ikramı