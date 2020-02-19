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Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu

İstanbul Bağcılar'da kedinin fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

19.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:16
'da kedinin fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Farenin kedi karşısındaki çaresizliği bir vatandaş tarafından kaydedilirken o anları izleyenler kahkahaya boğuldu.
Bağcılar'da bir kedinin fare ile oyun oynadığı görüntüleri izleyenler kahkahaya boğuldu. Farenin kedi karşısında olan çaresizliği ise izleyenleri gülümsetti. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde bir kedinin fare ile çeşitli şekillerde oynadığı görülüyor. Zaman zaman fareye yaklaşan kedi, farenin korkması üzerine uzaklaşıyor. Kedinin dalgınlıklarından faydalanarak kaçmaya çalışan fare, kedinin fark etmesi ile yavaş yavaş ilerliyor. Kedi ise bir süre sonra kendinin görüntülendiğini farkına vararak, dikkatini kameraya kaydırıp fareyi takip etmeyi bırakıyor. Dalgınlıktan faydalanan fare kaçarak gözlerden kayboluyor. Öte yandan kaydedilen görüntüler Tom ve Jerry çizgi filmini akıllara getirdi.
(İHA)
Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu

İstanbul, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA


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