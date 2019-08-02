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Kedinin yardımına itfaiye yetişti

Muğla'nın Dalaman İlçesinde elektrik direğinde mahsur kalan evcil kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

02.08.2019 13:29 Kedinin yardımına itfaiye yetişti
Muğla'nın Dalaman İlçesinde elektrik direğinde mahsur kalan evcil kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay Muğla'nın Dalaman İlçesi Karaçalı Mahallesi Ömer Siva Caddesi Ufuk Sokakta meydana geldi. İsmail Duran isimli vatandaşın evcil kedisi elektrik direğinde mahsur kaldı. Kedinin direkten inemediğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri elektrik direğinde mahsur kalan evcil kediyi kurtardı. Kedi sahibine teslim edildi. - MUĞLA

İtfaiye, Dalaman, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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