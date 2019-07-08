08.07.2019 10:20
Haberler» Güncel» Haber

Kedinin yılanla oyunu kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken bir kedinin yılanla oyununu görmesi üzerine o anları kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Biz de bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi.
(Metin Tek/İHA) Kedinin yılanla oyunu kamerada
Kaynak: İHA
Özcan Özdemir, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:26   BAE Yemen'den gerçekten çekiliyor mu?
11:26   Madencilik sektörü başkanlarından ortak çağrı!
11:25   Eczacılar artık '9 Yıldızlı' olacak
11:25   Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı-2
11:25   Kayıp Buse için kadavra köpekli arama başlatıldı
11:25   Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik
11:24   (Özel) Satılık köy meydanı