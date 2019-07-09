09.07.2019 02:15
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Kedinin yılanla oyunu kamerada

Kedinin yılanla oyunu kameradaHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir vatandaş, Kedinin yılan ile oynanmasını an be an kaydetti.

Kedinin yılanla oyunu kamerada
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir vatandaş, Kedinin yılan ile oynanmasını an be an kaydetti.
İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken Kedi ile yılanın oynağını görmesi üzeri görüntüleri kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra Kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Bizde bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi. Kedinin yılanla oyunu kamerada
Kaynak: İHA
Özcan Özdemir, Yüksekova, Yerel

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