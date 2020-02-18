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Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi

Elazığ'da depremde kendisini kaybeden annesi ve kardeşiyle çadırda yaşayan 8 yaşındaki Muhammed'e kedi hediye edildi.

18.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:27Kedisini kaybeden küçük depremzedeye kedi sürprizi
'da depremde kendisini kaybeden annesi ve kardeşiyle çadırda yaşayan 8 yaşındaki Muhammed'e kedi hediye edildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, gönüllere dokunan hizmetlerde yapılıyor.Evleri hasar gören aileler, kentte belirli noktalar kurulan çadırkentler başta olmak üzere okul, salonları, misafirhaneler olmak üzere uygun mekanlara yerleştirildi. Depremde evleri hasar gören anne Fatma Soysal'da 2 çocuğu ile birlikte Kültür Park içinde kurulan çadırkente yerleşti. Çadır kentte kalan aileden Muhammed ise 2 Şubat'da 8 yaşına girdi. Muhammed, doğum günü nedeniyle çadırda düzenlenen etkinlikte, siyah kedisinin depremde kayıp olduğu söyledi.Bunun üzerine Muhammed için ikinci bir sürpriz hazırlandı. Kadın astsubaylar tarafından temin edilen siyah bir kedi çadırda kalan Muhammed'e taşıma çantası ile getirilerek verildi. Kediyi görünce büyük bir sevinç yaşayan ve kucağından ayırmayarak seven Muhammed,duygulu dolu anlar yaşadı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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