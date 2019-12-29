Kedisinin ameliyatı için 1600 kilometre yol kat etti

BURSA'da 11 yaşındaki kedisi 'Kızım'ı karın şişmesi nedeniyle veteriner hekime götüren Aysel Karaoğlu (40), rahminde tümör olduğunu öğrendi. Karaoğlu, 800 kilometre yol kat edip gittiği Adana'da 'Kızım'ı ameliyat ettirip, tedavisini yaptırdıktan sonra aynı yolu geri döndü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan kamu çalışanı Aysel Karaoğlu, 11 yaşındaki İran cinsi kedisi 7Kızım'ın karnının şiştiğini görünce, veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimin yaptığı muayenede, kedinin rahim bölgesinde 'çikolata tümörü' diye tabir edilen bir kitle olduğu tespit edildi. Veteriner hekim, kedinin ameliyat edilmesi gerektiğini, riskli olan bu ameliyatı kendisinin yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine Aysel Karaoğlu, kanser teşhisi konulan 7Kızım'ı başka veterinerlere de götürdü. Ancak bir sonuç alamadı.

İnternette araştırma yapan Aysel Karaoğlu, Adana'da Veteriner Hekim Mete Benin'in (46) başarılı benzer ameliyatlar yaptı bilgisine ulaştı. Otomobiliyle yaklaşık 800 kilometre yol kat edip Adana'ya giden Karaoğlu, kedisini veteriner hekim Mete Benin'e götürdü. 15 dakikalık bir operasyonla Kızım, sağlığına kavuştu.

KIZIM, 15 DAKİKADA KURTULDU

Adana'ya 14 saatte ulaştığını belirten Aysel Karaoğlu, "Mete Bey, ilk olarak geniş bir bilgilendirme yaptı. Kendisine çok korktuğumu söylemiştim, ama beni rahatlattı. 14 saatlik bir yol sonrası Adana'ya ulaştım ve Kızım 15 dakikalık bir operasyonla kurtuldu. Çok mutluyum. Kızım, hayata tutundu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bu tarz bir rahatsızlığa sahip bir hayvan dostunuz varsa, Adana'ya gelebilirsiniz. Biz çareyi Adana'da bulduk ve kızımız yeniden hayata döndü" diye konuştu.

RİSKİ EN AZA İNDİRDİK

Bursa'dan gelen Aysel Karaoğlu ve kedisinin misafirleri olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Mete Benin ise, zor bir ameliyat olduğunu kedinin rahminde yaklaşık bir portakal büyüklüğünde çikolata tümörü diye tabir edilen tümörün olduğunu belirtti. Ameliyatın risklerini en aza indirerek 15 dakikalık bir operasyonla Kızım'ı sağlığına kavuşturduklarını kaydeden Benin, şöyle konuştu: "Neyse ki sonucu çok güzel oldu. Hatta ameliyat sonrası toparlanması umduğumuzdan daha iyi oldu. Tümörü tertemiz bir şekilde aldık. Bundan sonra birkaç gün ilaç tedavisi alacak. Sonra da normal hayatına devam edecek. Bu rahatsızlık genelde yaşlı kedi ve köpeklerde oluyor. Tabi yaş faktörü de olunca ameliyatın tehlikesi de artmış oluyor. Vücutları narkozu kaldırmayabiliyor. Biz bu tür hastalıklar da kendimiz geliştirdik. Hayvanlar da insanlar gibi bu rahatsızlığa yakalanabiliyor. Onları stresten uzak ve doğru beslendikleri bir hayatın içinde tutmamız gerekir. Ayrıca rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir."

Kızım'ın tedavisinin ardından Aysel Karaoğlu, Bursa'ya geri döndü. Karaoğlu, tedavisi için toplam 1600 kilometre yol kat ettiği kedisinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.