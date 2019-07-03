Kediye çarpmamak için takla attı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karaköprü istikametinde seyir halinde bulunan Adnan Y. yönetimindeki 63 M 1274 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan kediye çarpmamak aniden manevra yapmak zorunda kalınca otomobilin hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan Adnan Y. olay yerine giden ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldiği tespit edilen sürücü tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA