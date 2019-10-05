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Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındıABD (DHA) ? ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

05.10.2019 15:26
Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı
ABD (DHA) ? ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.
Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.
Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın 'hayvanlara işkence' suçlaması ile hakim karşısına çıkarılacağını yazdı.
Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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