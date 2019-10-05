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Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı

ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

05.10.2019 16:01Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı
ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.
Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın 'hayvanlara işkence' suçlaması ile hakim karşısına çıkarılacağını yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kedinin adam tarafından havuza atılması

Havuzdan çıkmaya çalışan kediye vurulması

Polis tarafından adamın arabadan çıkartılması

Adamın polis merkezine sokulması ve işlem yapılması



Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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