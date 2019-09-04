Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

Olay, 31 Ağustos Cumartesi günü Konya Selçuklu'nun Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi.

Betül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip 'Boncuk' ismini verdiği kediyi bir ara evden dışarı çıkardı. Apartmanın önüne giden kedi, uzun süre eve dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. Bu sırada Kayaalp, bodrum katından kedinin sesini duydu. Hemen aşağı inen Kayaalp kedisini dövülerek işkence yapılmış halde kanlar içinde buldu.

Çeşme mermerine Arapça'da "kavuşma" anlamına gelen "visal" yazıldı

KÖR OLMA İHTİMALİ VAR

Kayaalp'in veterinere götürmesiyle tedaviye alınan Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

"VAHŞİLİĞİ DAHA NASIL ANLATABİLİRİM?"

Kedisine yapılanların vahşilik olduğunu dile getiren Kayaalp şunları söyledi: "'Boncuk' öldüresiye dövüldü. Kanı ile kavuşmak anlamına gelen Arapça 'visal' yazıldı. Vahşiliği daha nasıl anlatabilirim? Hayvana şiddet, insana şiddetin temelini oluşturur. Her ne olursa olsun bu, kabul edilemez. 'Boncuk'un çenesi kırık, gözün birinin kör olma ihtimali var, başında ödem oluşmuş. Önümüzdeki süreç çok önemli. Her gün sabah akşam giderek, tedavisini yaptırıyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim 'Boncuk'um ölebilir, içim parçalanıyor. Bir insan savunmasız bir canlıya nasıl olur da böyle bir şey yapar, anlam veremiyorum."