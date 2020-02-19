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Kediye tekme atan şahsa 947 TL para cezası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kaldırımda yürürken kediye tekme atan kişiye 947 TL para cezası uygulandı.

19.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:24Kediye tekme atan şahsa 947 TL para cezası
'nın ilçesinde, kaldırımda yürürken kediye tekme atan kişiye 947 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki kaldırımda kediye tekme attığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen M.T.'ye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü ve 28/k Maddeleri'ne göre 947 TL idari para cezası uygulandı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 16 Şubat 2020 tarihinde kediye tekme atarak şiddet uygulayan vatandaşın, davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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