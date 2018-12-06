Kediye Vurup, Üzerindeki Battaniyeyi Aldı (2)

06 Aralık 2018 Perşembe 14:34



06 Aralık 2018 Perşembe 14:34

ÖZER: LAFIN BİTTİĞİ YERDEYİZVeteriner Hekim Berna Özer, bir kadının, dükkanın önündeki 'Esma' ismini verdikleri sokak kedisinin üzerindeki battaniyeyi alması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Özer, "Kapımızın önünde yaşayan bir kedicik var. Küçüklüğünden, beri orada büyüyor. İçeri de girmiyor. Kar, kış demeden sokakta. Biz de çok üşüyor diye dışarıya kutu, battaniye koyduk ki; alttan soğuk çekmesin, üşümesin diye. Daha önce de çaldılar kutuyu, ama ilk defa böyle döverek alma gibi bir şey oldu. Biz de fark etmedik. Çıktım, baktım, kutu devrilmişti, battaniye yoktu. 'Allah Allah, herhalde uçtu' dedim. Bir baktım ki hayvan da korkmuş, arabanın altına girip saklanmış. Dedim herhalde bir şey oldu. Kameradan bir bakalım dedim. Zaten öyle çıktı olay. Diyecek bir şey yok. Görüntüde her şey var. Maalesef bu duruma geldik mi, ne diyeyim, bilemiyorum" dedi.20 yıllık veteriner hekim olduğunu söyleyen Özer, zaman zaman bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaştıklarını söyledi. Özer, "Sürekli her gün mama açıp koyarız. Mamaları çalıyorlar. Biz de alıştık. Yazı yazdık, ama kimse okuyup da dikkate almıyor. Vuruyorlar. Şemsiyesiyle dürtenler, üstüne su dökenler var orada otururken. Yemek yerken tekme atanlar var. Orası yol üstü ne kadar da olsa. Bez parçası, paçavra onu almak için hayvana vuruyor. Diyecek hiçbir şey yok. Lafın bittiği yerdeyiz" diye konuştu.İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,