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Kediyi çelik telle asarak öldüreni, özel ekip arıyor

Kediyi çelik telle asarak öldüreni, özel ekip arıyorANTALYA'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

01.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:41
Kediyi çelik telle asarak öldüreni, özel ekip arıyor
ANTALYA'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.
ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin, dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Kediyi çelik telle asarak öldüreni, özel ekip arıyor

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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