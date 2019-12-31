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Kediyi çelik telle asıp öldürdüler

ANTALYA'da bir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılıp öldürüldü.

31.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:10 Kediyi çelik telle asıp öldürdüler

ANTALYA'da bir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılıp öldürüldü.Olay, saat 14.00 sıralarında ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü. Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Nuray Yurttaş, "Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.



Muratpaşa, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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