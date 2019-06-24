24.06.2019 15:51
Haberler » Dünya » Haber

Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı.

Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem kediyi, hem de genci kurtardı.
?Olay, Novosibirsk kentinde meydan geldi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir ağaca çıkan 17 yaşındaki genç, ağaçta kedi ile beraber mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdivenle tırmanarak hem genci, hem de kediyi kurtardı. Kurtarma anları ise amatör kameralarca kaydedildi.


- Ayaz
Kaynak: DHA
İtfaiye , Rusya Federasyonu , Dünya

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:52 İsviçre yolsuzluk soruşturmasında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade ediyor
17:44 Fransa'da Müslüman kadınlar haşema yasağını delmek için eylem başlattı
17:41 Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında
17:23 Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında
17:07 Avrupa Konseyi gözlemci heyeti: Gergin ortamda yapılan şeffaf bir seçimdi
17:07 AB Komisyonu'ndan 'seçim değerlendirmesi': Reformlara yeniden dönülmeli
16:58 KKTC Başbakanı Tatar: Rumlar haklarımıza tecavüz ediyor