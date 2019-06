Kediyi suni teneffüsle hayata döndüren belediye işçisi o anları anlattı

Kaynak: İHA

Pendik'te etkili olan yoğun yağış nedeniyle oluşan selde boğulma tehlikesi geçiren yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsü ile hayata dönmüştü. Kediyi hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin, bugün yavru kediyi hayvan bakımevinde ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. Kahraman belediye çalışanı Metin Keskin, yavru kediyi kurtarması ile ilgili konuştu.Pendik'te dün etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri ve sele itfaiye ve belediye ekiplerince müdahale edildi. İBB Yol Bakım Onarım Müdürlüğü çalışanı Metin Keskin, yolda meydana gelen su birikintisine müdahale ettikleri sırada mahsur kalan yavru kediyi fark ederek hemen harekete geçti. Kediyi mahsur kaldığı yerden alan Keskin, hızlıca suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Kendine gelen kedinin miyavlaması ile hayatta olduğunu anlayan Keskin, havluya sardığı kediyi aracına koyarak veterinere götürdü. Yavru kedi, veterinerde tedavisi yapıldıktan sonra Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanına götürüldü.Belediye işçisi Metin Keskin, hayatını kurtardığı yavru kedinin durumunu görmek için bakımevine gitti. Kurtardığı yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu gören Keskin, duygusal anlar yaşadı.Kediyi kurtarma anlarını anlatan Metin Keskin, "Pendik D-100 karayolu üzerinde yağıştan dolayı biriken suya müdahale etmek için İBB Yol Bakım Onarım Müdürlüğü 7. Bölge birimi olarak gittik. Yol açma çalışması sırasında yolumuzu açtık araçlar seyrine devam ettikten sonra TEM'de tellerin üzerine tırmanmış bu yavrumuzu gördük. Tabii ilk elimize aldığımızda baygın vaziyette, miyavlama sesi yoktu, cansızdı. Kenara alarak ağzındaki suyu aşağı sarkıtmak vasıtasıyla masaj yaparak aldık suyu. Sonra yine miyavlama sesi yoktu, direkt İBB'den aldığımız ilk yardım aklımıza gelerek onu üzerine suni teneffüs yaptık. Sonra kedine miyav sesi geldi bu yavrumuzdan. Miyav sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde İBB Veteriner Müdürlüğü hayvan barınağımıza, Ballıca'da bulunan barınağımıza getirdik. Şu an gördüğünüz gibi çok sağlıklı, ben de çok sevindim. Bu bizim yavrumuz oldu artık, çok mutluyum. Duygulu bir şey bu şekilde olması. Her merhametli ve vicdan sahibinin yapması gereken görevlerden biriydi biz de üstümüze düşen görevi yaptık" dedi.Kedinin sğalık durumu hakkında konuşan Veteriner Hekim Mevlüt Maytalman, "Bize geldiğinde ıslanmıştı, hipotermi dediğimiz vücut ısısı düşmüştü. Biz direkt tedavisini başladık, muayenelerini yaptık, kan tahlillerini yaptık, daha sonrasında ısınması için kuvöze aldık. Şu an durumu gayet iyi 24 saatlik müşahede süresi var bu süre dolduktan sonra sahiplendirme işlemi yapacağız. Öncelikle karayollarımıza, İBB yol bakıma ayıracağız, onlar eğer sahiplenmezse sahiplenmek isteyen vatandaşlar için başvurularını talep ediyoruz" şekliden konuştu. - İSTANBUL