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Kediyi yere vurarak öldürmekten ceza alan sanığın cezası kesinleşti

BEYOĞLU'nda iki yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Barış Canımana'nın hapis cezası kesinleşti.

14.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:12Kediyi yere vurarak öldürmekten ceza alan sanığın cezası kesinleşti
BEYOĞLU'nda iki yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Barış Canımana'nın hapis cezası kesinleşti. Canımana, cezasının infazı için görüldüğü yerde yakalanarak, cezaevine götürülecek.

, Tomtom Mahallesi'nde sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen Barış Canımana, 16. asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve dava, 24 Mayıs 2019'da karara bağlanmıştı. Canımana, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın sabıka kaydı olması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakmamış ve olumsuz kişiliğini dikkate alarak cezayı ertelememişti. Canımana'nın karara itiraz etmemesi üzerine verilen 2 yıllık hapis cezası kesinleşti. Hükmün infazı için başsavcılığa yazı yazıldı. 2 yıl hapis cezasının infazı, 1 yıl 4 ay 1 gün olduğundan Canımana, görüldüğü yerde yakalanacak. Canımana 4 ay 1 gün hapis cezasını infaz kurumunda çektikten sonra cezasının son 1 yılını da denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Barış Canımana'nın olay günü 02.00 sıralarında Beyoğlu'nda müşteki Fatih Adalıgil'e ait kediyi yakaladığı anlatılıyordu. Sanık Canımana'nın kedinin kuyruğundan tutarak yere vurduğu ve ölümüne neden olduğu ifade edilen iddianamede, sanık Barış Canımana'nın  "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürmeden 3 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Celse arasında ifadesi alınan sanık Canımana'nın ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını belirterek, "Çünkü aklım yerinde değildi. Bana cin musallat olmuştu. Ben askerdeyken psikolojik tedavi gördüm. Memleketim Şırnak'ta da 4 ay hastanede yatarak tedavi gördüm. Annem babam trafik kazasında yanımda öldüğü için hala bunun etkisinden kurtulamadım. İstanbul'a geldim ancak sokaklarda kalıyorum" demişti.


- İstanbul

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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