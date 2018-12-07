Kef Kalesi'nde Gömülü Yapılar Tespit Edildi

07 Aralık 2018 Cuma 14:19



07 Aralık 2018 Cuma 14:19

Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'nde Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) yapılan araştırmalarda, toprak altında yapılar tespit edildiği bildirildi.BEÜ'den yapılan açıklamada, arkeoloji bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu, Yunus Levent Ekinci ve yüksek lisans öğrencilerince kalede sistematik arazi taraması ve elektrik öz direnç tomografi çalışması yapıldığı belirtildi.Kalede 46 yıl sonra başlatılan arkeolojik araştırmada, yapılan jeofizik ölçümlerle gömülü yapılar tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kalede, üniversitemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Adilcevaz Belediyesi ortaklığında kurtarma kazıları ve kapsamlı jeofizik araştırmalar başlatılması hedefleniyor. Yöremizin zengin tarihinin bu önemli kültürel varlığının tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılması, turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışmaların sonuçlarının üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinden Rıdvan Yiğit'in tezi kapsamında ve bağlantılı bilimsel makalelerde yayınlanacaktır."