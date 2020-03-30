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Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı

Kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet bakiyesi 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı.

30.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:56
Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı
Kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet bakiyesi 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Maliye Bakanlığı, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı - Ekonomi

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