Kefek'te Başkanvekili Seçimi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), başkanvekilliğine AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis
seçildi.
Komisyon, KEFEK Başkanvekili ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer başkanlığında toplandı. Komisyonun diğer Başkanvekili AK Parti Kahramanmaraş
Milletvekili Habibe Öçal
'ın komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine boşalan üyeliğe AK Parti Kütahya
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler
getirildi.
Daha sonra yapılan başkanvekilliği seçiminde, bu göreve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in ismi önerildi. Nergis, komisyonun 26 üyesinden 16'sının katıldığı toplantıda oy birliğiyle başkanvekilliğine seçildi.
11 Aralık 2018 Salı 11:34