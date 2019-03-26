Kefir Pazarı Büyüyor: 18 Bin Litre Kefir İçtik!

Değişen yaşam tarzı ve beslenme düzeni, insanların daha sağlıklı beslenmesine destek olan fonksiyonel süt ürünlerine olan ihtiyacı arttırıyor. Ayrana benzeyen tadıyla toplumumuzun damak tadına yabancı olmayan kefir, son dönemde uzman tavsiyelerinin de etkisiyle ülkemizde en çok tercih edilen ürünler arasına girdi.

Kefir pazarı 2018 yılında da çift haneli büyümesini sürdürdü, tonajda yüzde 23, ciroda ise yüzde 34 büyüme yakaladı. 2018 yılında yüzde 24 artış ile 4,8 milyon haneye ulaşan kefir, artık neredeyse her 4 evden birinde tüketiliyor. Kefir pazarının 18 bin tonluk satışla 145 milyon TL'lik hacme ulaştığını söyleyen Pınar Süt Pazarlama Direktörü Serpil Veral, Pınar Kefir'in büyüyen bu pazarda 8 ay gibi kısa bir sürede ciroda yüzde 9'luk bir paya ulaştığını ve pazarın artan sağlıklı beslenme bilinciyle önümüzdeki yıllarda büyüme vadettiğini ifade etti.

SAĞLIK İÇİN TERCİH KEFİR

Kefirin her yaş grubu tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Serpil Veral, "Halkımızın kefir tüketme nedenlerinin başında yüzde 66 ile sağlıklı beslenmeye yardımcı olması geliyor. Onu yüzde 32 ile bağışıklık sistemini desteklemesi, yüzde 27 ile sindirim sistemini düzenlemesi takip ediyor" dedi.

Kefirin özellikle zekâ, kemik ve kas gelişimine etkisiyle çocuk sağlığı üzerinde birçok önemli rol oynadığının altını çizen Veral, "2018'de fonksiyonel ürün portföyümüzü, sade, çilekli, orman meyveli ve kayısılı olmak üzere 4 farklı lezzetten oluşan Pınar Kefir ile genişlettik.Özellikle çocuklar tarafından çok sevilen Pınar Kefir, Millî Eğitim Bakanlığı'nın kantin kriterlerine uygun içeriğiyle çocukların okulda da sağlıklı içecek tüketimini destekliyor" dedi.

Kaynak: Bültenler