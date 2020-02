Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), acil durumlarda kullanılmak üzere 60 knot hıza ulaşabilen 5 adet can kurtarma botunu daha filosuna kattı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Acil durumlarda kullanılacak, 60 knot hıza ulaşabilen self righting özellikli 5 adet can kurtarma (tahlisiye) botumuz, @UABakanligi @kiyiemniyet filomuza katıldı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA