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Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kilis'te, jandarma ekipleri, izinsiz kehribar taşı üretimi yapılan bağevine operasyon düzenlendi.

15.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:17Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon
'te, jandarma ekipleri, izinsiz kehribar taşı üretimi yapılan bağevine operasyon düzenlendi.

İl Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Kuzuini Köyünde F.B. isimli şahsın bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretimi yaptığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda insan sağlığına zararlı 28 litre amonyak ve 22 litre propilen glikol ele geçirildi. İzinsiz üretim yapan yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. - KİLİS

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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