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Keisuke Honda'nın RPL'de Attığı En İyi Frikik Golleri

2010-13 yılları arasında Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova forması giyen Japon orta saha oyuncusu Keisuke Honda'nın kendine has en iyi frikik gollerini sizin için derledik.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
2010-13 yılları arasında Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova forması giyen Japon orta saha oyuncusu Keisuke Honda'nın kendine has en iyi frikik gollerini sizin için derledik. Keisuke Honda'nın RPL'de Attığı En İyi Frikik Golleri

Kaynak: Dugout

Etiketler : Keisuke Honda, Moskova, Japon, Rusya, Spor

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