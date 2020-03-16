Keisuke Honda'nın RPL'de Attığı En İyi Frikik Golleri
2010-13 yılları arasında Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova forması giyen Japon orta saha oyuncusu Keisuke Honda'nın kendine has en iyi frikik gollerini sizin için derledik.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
2010-13 yılları arasında Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova forması giyen Japon orta saha oyuncusu Keisuke Honda'nın kendine has en iyi frikik gollerini sizin için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Keisuke Honda, Moskova, Japon, Rusya, Spor
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