Keita Balde 'Yanlış E-mail' Kurbanı Oldu, Milli Takıma Gidemedi!

Senegal Futbol Federasyonu'nun attığı hatalı e-mail, Inter'in yıldızı Keita Balde'ye pahalıya mal oldu.

2019 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cuma günü Ekvator Ginesi ile karşılaşacak olan Senegal'de Federasyon, oyuncunun milli takıma çağrılmasıyla ilgili Inter'e yapması gereken bildirimi İtalyan kulübünün eski e-mail adresine gönderince olanlar oldu.

Senegal Futbol Federasyonu bu hatasından dönse de Inter Kulübü, bilgilendirme tarihinin geçmiş olması nedeniyle Keita'nın milli takıma gitmesine izin vermedi. (goal)