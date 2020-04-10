Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan Ayhan Alkaya (55) hayatını kaybetti.

10.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:11
Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan Ayhan Alkaya (55) hayatını kaybetti.

İlçenin Hacı Ahmetli Mahallesi'nde oturan Ayhan Alkaya, dağlık kesimde kekik toplarken, yaklaşık 200 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Alkaya eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Alkaya'nın cansız bedenine ulaştı.Ayhan Alkaya'nın cansız bedeni, çağırılan AFAD ekipleri tarafından halatla yukarı çıkarılarak, İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmetli, Arsuz, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 13:14: 78 yaşındaki yaşlı adamı, 'banka memuruyum' yalanıyla dolandırdılar - Haber 13:14: Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi - Haber 13:14: İzmit Belediyesi maske üretim atölyesine dönüştü - Haber 13:13: Büyükşehir'in dezenfektan ordusu Mudanya'da - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler