Haberler » Ekonomi » Kekik üreticilerine 'ihracat ve depolama koşulları' anlatıldı - Ekonomi

Kekik üreticilerine 'ihracat ve depolama koşulları' anlatıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentteki kekik üreticilerine yönelik 'ihracat ve depolama koşullarının' anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

09.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:15Kekik üreticilerine 'ihracat ve depolama koşulları' anlatıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentteki kekik üreticilerine yönelik 'ihracat ve depolama koşullarının' anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Denizli ve İzmir'de kekik ihracatı yapan firma temsilcileri, kekik ticareti yapan tüccarlar ile kekik depolama faaliyetinde bulunan işletme temsilcileri katıldı. Toplantı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya başkanlığından yapıldı. Toplantıdan konuşan ve kekiğin Türkiye ekonomisindeki yerine değinen Erkaya, "İlimiz dünyada kekik üretimi ve kalitesi açısından belirleyici bir yere sahiptir. İlimizde üretilen kekik yurt içinde baharat, kekik yağı ve kekik suyu şeklinde işlenerek tüketilirken, büyük bölümü de yurt dışına ihraç edilmektedir. Bu kapsamda 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu'nu kapsamında kekik ihracatı, izlenebilirliği ve depolama koşulları hakkındaki yasal mevzuatı çok önemli" dedi.

Toplantıda ayrıca kekik depolarının taşıması gereken koşullar ve uyması gereken kurallar, ürünün alım satımı esnasında alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. - DENİZLİ

Denizli, İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:03  TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi - Ekonomi
15:02  BoE/Carney: Enflasyon hedefinde değişim aralığı "oldukça geniş" - Ekonomi
15:02  BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
15:02  Koçtaş'ta büyük KDV indirimi devam ediyor - Ekonomi
14:58  "250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik" dedi, üretim müjdesi verdi - Ekonomi
13:53  Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor - Ekonomi
13:38  Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum - Ekonomi
13:14  Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü - Ekonomi
12:25  Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek - Ekonomi
12:00  Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi - Ekonomi
9.01.2020 15:10:25