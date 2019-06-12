Keklik avcısının uyuma numarası tutmadı

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak
ilçesinde kaçak keklik avlayan kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar
ekiplerini görünce uyuyor numarası yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş
Şubesi Göksun
Şefliği ekipleri, Nurhak Dağı
'nda kaçak avcılara karşı denetim yaparken 3 kişinin canlı mühre ile keklik avladığını belirledi. Ekiplerin geldiğini gören kaçak avcılardan 2 uzaklaşmaya çalışırken, 1'i yere yatarak uyuyormuş gibi yaptı.
Ekipler, 2 keklikle yakaladıkları 3 kişiye 3 bin 800 lira idari para cezası kesti. Ekiplerin el koydukları keklikler doğaya bırakıldı.
- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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