Keküklü Göçmenler Yıkılan Köylerine Dönemiyor

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ nedeniyle evlerini terk ederek kamplarda yaşamak zorunda kalan çok sayıda iç göçmen, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen köylerindeki yıkımın devam etmesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.Kerküklü iç göçmenler Ekim 2017'de kentin güneyinin Irak ordusu tarafından geri alınması sırasında yaşanan çatışmalar sırasında yerle bir olan köylerine dönmek yerine kamplarda yaşamayı tercih ediyor.Kerkük Valisi Rakan Said, düzenlediği basın toplantısında, "Göçmenlerin geri dönüşlerini engelleyen en önemli sorun köylerdeki yıkım." dedi.Çatışmalar sırasında yıkılan köylerin altyapılarında da büyük tahribat oluştuğunu aktaran Said, bu köylerin yeniden imarı için destek vermeyi planladıklarını ancak onarım maliyetinin oldukça yüksek olduğunu söyledi."116 köy ve 1 kasabada hiçbir şekilde uygun yaşam şartları bulunmuyor"Said, Kerkük'ün köylerinde oluşan yıkıma ilişkin şunları kaydetti:"Kerkük'ün güneyinde 116 köy ve 1 kasabada hiçbir şekilde uygun yaşam şartları bulunmuyor. Bölgenin terör örgütünden kurtarılması sırasında bu köylerin neredeyse tamamı yerle bir edildi. Dolayısıyla bu köylerin sakinleri hala kamplarda hayat mücadelesi veriyor."Yıkılan köylerin yeniden imarı için uluslararası yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Said, "Irak'ın malum durumundan dolayı söz konusu iç göçmenlerin evlerine ve köylerine geri dönmeleri için mutlaka uluslararası yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.Irak ordusu, Ekim 2017'de Kerkük'ün güneyinde yer alan Havice İlçesi ile ona bağlı Zap, Reşad, Abbasi ve Riyad kasabalarını terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verildiğini duyurmuştu.