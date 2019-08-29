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"Kelebek çocuk" Elfida'ya "hediyeli ve pastalı" sürpriz

Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği gönüllüleri, "Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz'ü sürpriz ziyaretle mutlu etti.

29.08.2019 21:42
Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği gönüllüleri, "Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz'ü sürpriz ziyaretle mutlu etti.

Derisinin, kemikleri kadar hızlı gelişmemesi sonucu parmakları yapışan, yaraları sürekli kanayan ve iç organlarında komplikasyonlar gelişen 12 yaşındaki Elfida, evine gelen gönüllüleri karşısında görünce heyecanlandı.

Gönüllüler sohbetin ardından Elfida'ya kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediye paketlerini verdi.
Elfida'ya daha sonra üzerinde "Ahbap İzmir Hep Yanında" yazılı yaş pasta ikram edildi.

Küçük kız ise İzmir'deki orman yangınların ardından başlatılan fidan dikme kampanyası için biriktirdiği kumbarayı, Ahbap Derneği'ne teslim etti.

Elfida, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürpriz ziyaret nedeniyle çok heyecanlandığını ve aynı zamanda mutlu olduğunu ifade etti.

Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği gönüllülerini çok sevdiğini dile getiren Elfida, konuklara teşekkür etti.

Anne Zülfiye Gündüz ise kızının bu sayede mutlu olduğunu belirterek ziyaretçilere şükranlarını iletti.

Haluk Levent, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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