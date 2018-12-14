Kelebek Çocuklara Kışlık Mont ve Bot Yardımı

14 Aralık 2018 Cuma 13:19



14 Aralık 2018 Cuma 13:19

Diyarbakır'da ismini vermek istemeyen bir iş insanı, kelebek hastası 68 çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulundu.Diyarbakırlı bir iş insanı, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ile irtibata geçerek, kelebek hastası çocuklara yardım etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine maddi durumu yetersiz olan 68 kelebek çocuğa hayırsever iş insanı tarafından kışlık mont ve bot yardımında bulunuldu.Konu ile ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, ismini vermek istemeyen bir iş insanı tarafından derneklerine üye çocuklara yardım yapıldığını söyledi. Çalışır, "Hayırsever iş insanının bizimle iletişime geçmesinin ardından biz de aileleri belirledik. Bünyemizdeki 68 kelebek hastası çocuğa, iş insanı tarafından alınan kışlık mont ve botları dağıttık. Yardımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR