Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kelebek hastası Rojin kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Diyarbakır'da 15 yaşındaki kelebek hastası Rojin Karateke, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

06.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:00
Kelebek hastası Rojin kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Diyarbakır 'da 15 yaşındaki kelebek hastası Rojin Karateke, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan Karateke, AK Parti İl Başkanlığını arayarak, hastalığı süresince hep destek gördüğü devlete vefa borcunu ödemek için kumbarasında bir ayda biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini belirtti.
AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Eyüp Karakaş, Karateke'yi evinde ziyaret etti.
Karakaş, Karateke'nin bağışladığı 120 lirayı ilgili banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı.
Karateke, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına biriktirdiği harçlığı bağışlayarak destek sunmak istediğini söyledi.
"Ülkemin zor süreçten geçtiği bu dönemde ben de ülkem içim varım." diyen Karateke, şöyle konuştu:
"Ülkemin sağlıklı ve huzurlu yaşaması için mücadele veren Cumhurbaşkanımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Valimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bir ayda biriktirdiğim harçlığımı kampanyaya bağışlıyorum."
Kampanyaya destek sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karateke, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Rojin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kelebek hastası Rojin kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haber 14:04: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 14:02: Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı - Haber 14:02: Avusturya'da dükkanlar 14 Nisan'da yeniden açılacak - Haber 14:02: Başkan Ergü'den "evde kalın" çağrısı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler