"Kelebekler Özgüdür" kapalı gişe

Gayrettepe KATS Sahne'de Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban'nın rol aldığı ''Kelebekler Özgürdür'' Kasım ayında prömiyerini yaparak seyirci karşısına çıkmıştı. Oyun önceki gece tiyatro ve cemiyet hayatından isimlerin katılımı ile galasını yaptı. Türk müziğinin unutulmaz ismi Kamuran Akkor, torunu Cengiz Orhonlu ile birlikte tiyatro oyununda rol almanın heyecanını yaşadı.

Eleştirmenlerden olumlu not alan ve ilk günlerden itibaren kapalı gişe oynamaya başlayan yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu'nun, supervisör'lüğünü Onur Şenay'ın yaptığı Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban'nın rol aldığı ''Kelebekler Özgürdür'' adlı oyun "ne kadar özgürsek, engelleri o kadar kolay aşarız" sloganıyla anne evinden ayrılan Caner'in, komşusu maceraların kızı Defne ve mantığın sesi bir annenin hikayesini iki perdelik komedi ile izleyiciye sunuyor. Amerikalı yazar Leonard Gershe'nin eserinden Menekşe Uçaroğlu tarafından Türkçeye çevrıleen dünyaca ünlü oyunun gala gecesine katılan isimler arasında Kenan Acar, Açelya Topaloğlu, Pelin Öztekin, Tuan Tunalı ve sevgilisi Rus model Yana Mazanova, Bora Gencer, oyuncu Levent Can, Aslı Aybars, Levent Erim, Nur Gürkan ve Berrak Kuş'da vardı.

Kamuran Akkor ve torunu aynı sahnede…

Efsane sanatçılardan Kamuran Akkor ile Amerika'da oyunculuk eğitimi alıpbirçok tiyatro oyununda rol alan torunu Cengiz Orhonlu'yu aynı sahnede buluşturan oyun izleyicinin büyük beğenisini topladı. Oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan ''Kelebekler Özgürdür'' oyunu içindeki aynı adı taşıyan şarkı Elenor Müzik etiketiyle dijital platformlarda da dinlenmeye başlandı. Söz ve müziği Cem Ömeroğlu'na ait olan Cengiz Orhonlu'nun ve Kamuran Akkor'un birlikte seslendirdikleri şarkıya oyunda rol alan oyuncular ve Kamuran Akkor'un katılımı ile bir de klip çekildi. Klipte anneanne ve torun oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyorlar.