Haberler » Güncel » Kelebekler Vadisi kayalıklarında mahsur kalan oğlak kurtarıldı - Haber

Kelebekler Vadisi kayalıklarında mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

25.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:52Kelebekler Vadisi kayalıklarında mahsur kalan oğlak kurtarıldı
'nın ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Coşkun Aykırı, sahibi olduğu oğlağın, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi kayalıklarında mahsur kaldığını bildirdiği ekiplerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye, AKUT ve Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan oğlağı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda kurtardı. Ekiplerin su içirdiği oğlak, sahibine teslim etti.
Kayalıklarda mahsur kalan oğlağının 10 gündür bulunduğu yerden çıkamaması üzerine yardım istediğini ifade eden Coşkun Aykırı, kurtarma çalışmasında yer alan ekiplere teşekkür etti.

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:50:31