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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

18.08.2019 15:41 Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Fethiye'ye tatile gelen AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Poupeau, dün saat 13.30 sıralarında, kara yoluyla ulaşımı olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan inmek istedi. Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan yürüyüşe başlayan Poupeau, bir süre sonra yolunu kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Poupeau'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istemesi üzerine bölgeye 5 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile 3 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan Poupeau'yu çıkarmak için iple kurtarma istasyonu oluşturdu. JAK ekibinden bir görevli, halatla Poupeau'nun bulunduğu kayaya indi. Beline halat bağlanan Fransız müsteşar, mahsur kaldığı yerden ekiplerin olduğu bölgeye makara sistemi ile çıkarılıp, kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Poupeau, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Müsteşar Vincent Guillaume Poupeau, konakladığı otele döndü.



Avrupa Birliği, Türkiye, Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

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