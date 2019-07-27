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Kelebekler Vadisi'nde ölümle burun buruna

Kelebekler Vadisi'nde ölümle burun buruna -Doğa yürüyüşünde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen vatandaş kurtarıldıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen vatandaş hayatta kaldı.

27.07.2019 14:06
Kelebekler Vadisi'nde ölümle burun buruna
Kelebekler Vadisi'nde ölümle burun buruna
-Doğa yürüyüşünde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen vatandaş kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen vatandaş hayatta kaldı.
Tatil için geldiği Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan 30 yaşındaki Yunus Akgün şelale bölgesinde bulunan kayalıklara tırmandı.
Akgün, tırmandığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Akgün'ün düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri sevk edildi.
Vadiye karayolu ulaşımı olmadığı için Sahil Güvenlik botuyla ulaşan ekipler, Akgün'ü düştüğü bölgeye gittiler. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak vadinin plajına taşıdı. Vadide bulunan bir yolcu teknesine alınan Akgün, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'na getirildi.
Burada bekleyen ambulansa alınan Akgün Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen Yunus Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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