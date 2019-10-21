Kelebekler Vadisi nerede? Kelebekler Vadisi otelleri ve Kelebekler Vadisi ulaşım

Mavinin ve yeşilin en güzel tonlarını sunan ve kelebeklerle doğa harikası deneyimler yaşatan Kelebekler Vadisi, gezginlerin olmazsa olmaz rotalarındandır. Kolay ulaşımı ve özle doğası ile dikkat çeken Kelebekler Vadisi Fethiye, Muğla ve birçok yerleşim yerine yakın konumdadır. Kelebekler Vadisi nerede, Kelebekler Vadisi'ne nasıl gidilir ve Kelebekler Vadisi ulaşım gibi konular sizler için mercek altına alıyoruz.

KELEBEKLER VADİSİ HAKKINDA

Kelebekler Vadisi 80'den fazla kelebek çeşidi barındırması ve 350 metreyi bulan sarp kayalıkları ile dikkat çekici özel bir doğaya sahiptir. Özellikle de Kaplan kelebeği ile tanınan Kelebekler Vadisi 50 metreyi bulan şelalesi ve tarihi Perdicia şehri kalıntıları ile dikkatleri çekmektedir. M.Ö. 4. Yüzyıla kadar uzanan tarihe sahip olan Kelebekler Vadisi'nin hemen üzerinde buluna Faralya Köyü Bizans ve Osmanlı kültürü ile oluşan bahçecilik kültürü ile tanınır. Yaklaşık 130 dönüm olan alanın 90 dönüklük kısmı turistik amaçlar için kullanılmaktadır.

Kelebekler Vadisi'nde 35 kadar gece ve 35 kadar da gündüz kelebeği bulunur. Bu kelebekler içinde Danaus Cripsipus türünün endemik türü kelebekler de vardır.

KELEBEKLER VADİSİ NEREDE?

Kelebekler Vadisi nerede sorusu macera severlerin en çok sorduğu sorulardan biridir. Kelebekler Vadisi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Faralya köyü yakınlarındadır. Kelebekler Vadisi Ölüdeniz beldesinin 13 km uzaklıktadır.

KELEBEKLER VADİSİ ULAŞIM

Kelebekler Vadisi ulaşım açısından oldukça kolay bir lokasyondadır. Muğla ve Fethiye yerleşim yerlerinden kolayca ulaşılan Kelebekler Vadisi, büyük yerleşim yerleri ile de bağlantılı haldedir.

Kelebekler Vadisi Fethiye ulaşımı: Kelebekler Vadisi'ne Fethiye'den gitmek isteyenler araçları ile yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

Kelebekler Vadisi Fethiye ulaşım

Kelebekler Vadisi Muğla ulaşımı:Kelebekler Vadisi'ne Muğla'dan gitmek isteyenler araçları ile yaklaşık 2 buçuk saatlik bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

Kelebekler Vadisi Muğla ulaşım

Kelebekler Vadisi İzmir ulaşımı: Kelebekler Vadisi'ne İzmir'den gitmek isteyenler araçları ile yaklaşık 5 saatlik bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

Kelebekler Vadisi İzmir ulaşım

Kelebekler Vadisi Ankara ulaşımı:Kelebekler Vadisi'ne Ankara'dan gitmek isteyenler araçları ile yaklaşık 7 buçuk saatlik bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

Kelebekler Vadisi Ankara ulaşım

Kelebekler Vadisi İstanbul ulaşımı:Kelebekler Vadisi'ne İstanbul'dan gitmek isteyenler araçları ile yaklaşık 9 saatlik bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

Kelebekler Vadisi İstanbul ulaşım

Kelebekler Vadisi hava yolu ulaşımı: Kelebekler Vadisi'ne hava yolu ile ulaşmak için Dalaman Hava Limanın'na iniş yapmalısınız. Dalaman ve Kelebekler Vadisi arasındaki 67 kilometrelik yolu geçerek bu noktaya ulaşabilirsiniz.

Kelebekler Vadisi hava yolu ulaşım

KELEBEKLER VADİSİ KAMP AKTİVİTESİ



Kelebekler Vadisi'nde Kelebekler Vadisi kamp, Kelebekler Vadisi otel, Kelebekler Vadisi bungalov ve Kelebekler Vadisi deniz turu gibi özel aktiviteler yapabilirsiniz.

Kelebekler Vadisi kamp Yapmak oldukça ideal bir yerdir. Kelebekler Vadisi'nde 500 kişi kapasiteli elektrik, duş, su ve tuvalet imkânları olan Kelebekler Vadisi kamp alanı bulunuyor. Kamp alanına gelerek çadır kurabilir ya da Kelebekler Vadisi bungalov ev seçeneğini tercih edebilirsiniz. Kendi yanınızda götüreceğiniz çadırı kurabileceğiniz gibi Kelebekler Vadisi kamp işletmesinden de çadır temin etmeniz mümkündür.

Kelebekler Vadisi

KELEBEKLER VADİSİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için Kelebekler Vadisi giriş ücreti kişi başı 6 TL'dir

Kelebekler Vadisi tekne turu ise tur formatına göre 30 TL'den başlayarak daha yüksek ücretlere ulaşabiliyor.

KELEBEKLER VADİSİ OTELLERİ

Kelebekler Vadisi civarında kalabileceğiniz Kelebekler Vadisi otel ve pansiyon seçenekler açısından çok sayıda seçenek sunmaktadır. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda pansiyon ve bungalov gibi alternatifler de vardır. Kelebekler Vadisi tabiat parkı bu yönü ile çok sayıda Kelebekler Vadisi konaklama seçeneği sunmaktadır.

Kelebekler Vadisi

KELEBEKLER VADİSİ YOL TARİFİ

Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteyenler, Kelebekler Vadisi'ne nasıl gidilir ve Kelebekler Vadisi yol tarifi gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

Kelebekler Vadisi yol tarifi ve Kelebekler Vadisi nasıl gidilir sorularının cevaplarını merak edenler için hava yolu, deniz yolu ve kara yolu tarifleri verilebilir.

Kelebekler Vadisi'ne deniz yolu ile ulaşmak isteyenler Ölüdenizden 11:00/ 14:00/ 18:00 saatlerinde kalkan Kelebekler Vadisi tekne seferlerini kullanabilir.

Kelebekler Vadisi'ne hava yolu ile ulaşmak isteyenler 200 km mesafede bulunan Dalaman Hava Limanını kullanabilir.

Kelebekler Vadisi'ne kara yolu ile ulaşmak isteyenler, rotalarını Uzunyurt 48300 Fethiye/Muğla 36.499998, 29.130835 konumuna ayarlayarak yola çıkabilirler.