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Kelebeklerin Ölüm dansı başladı

Ardahan'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 6 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', dün gece tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde başladı.

17.08.2019 09:03 Kelebeklerin Ölüm dansı başladı
Ardahan'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 6 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', dün gece tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde başladı. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen 'bir gün sinekleri' yerde beyaz bir örtü oluşturdu.

Ardahan'da tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ikinci haftası yaşanan ve bazen 3 gün süren müthiş bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı. Kura Nehri üzerinde uçan milyonlarca beyaz kelebek, tarihi Halil Efendi Köprüsü'ndeki ışıklara yönelerek ışıkların etrafında 'ölüm danslarını' gerçekleştirdi.

"Can çekişip ölüyorlar"

Kelebeklerin ölüm görüntüsü, büyük bir ilgiyle izlendi. Ölü kelebekler, köprünün üzerinde bembeyaz bir görüntü oluşturarak adeta kar görüntüsünü andırdı.

Sonbaharın habercisi olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Ardahan'a has beyaz kelebekler bunlar. 16 Ağustos ile 22 Ağustos tarihleri arasında çıkan ve bir gün içinde ölen kelebekler tarihi köprü üzerindeki ölüm uçuşu'na tanıklık ediyoruz. Bu görsel şölen yaklaşık altı gün sürüyor."

Yaklaşık üç gündür süren ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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