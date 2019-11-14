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- Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı

- Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtıMOSKOVA - Rusya'da kelepçelenerek gözaltına alınan zanlı, karakolda kelepçelendiği kalorifer radyatörünü koparıp pencereden atlayarak kaçtı.

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:11
- Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı
MOSKOVA - 'da kelepçelenerek gözaltına alınan zanlı, karakolda kelepçelendiği kalorifer radyatörünü koparıp pencereden atlayarak kaçtı.
Rusya'da yaşanan ilginç kaçış hikayesi sosyal medyayı alt üst etti. Rusya'da bir olaya karışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi. Polise zorluk çıkardığı ileri sürülen zanlının bileğine kelepçe takılarak bir kalorifer radyatörüne bağlandı. Polisin ifade hazırlıklarını yürüttüğü sırada rahat durmayan zanlı, kelepçesinin bağlı olduğu radyatörü duvardan koparıp karakolun ikinci katından atlayarak karakolun önünde bulunan aracın üzerine düştü.
Akıllara durgunluk veren kaçış olayında sesler üzerine odaya giden polisler, zanlının aşağıya atladığını fark etti. Bu sırada zanlı, düştüğü aracın üzerinden kalkarak kaçtı.
Yaşanan kaçış olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, suçu açıklanmayan zanlının yakalanıp tekrar karakola götürüldüğü öğrenildi.
- Kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı

Polis, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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